Atlético de Madrid vence Mallorca pelo Espanhol, e se aproxima de vaga na Liga dos Campeões

O Mallorca recebeu Atlético de Madrid, neste sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Com gol de Riquelme, ainda no primeiro tempo, os visitantes venceram por 1 a 0 e ficaram mais próximos de confirmarem sua presença na próxima edição da Liga dos Campeões.

Com o resultado, o Atlético de Madrid chega aos 67 pontos e permanece na 4ª colocação. O time de Diego Simeone segue com seis pontos de vantagem sobre o 5º colocado, Athletic de Bilbao, restando apenas mais quatro rodadas para o fim da competição. O Mallorca continua na briga contra o rebaixamento, ocupando a 16ª posição, com 32 pontos, seis pontos acima da zona da degola.

O Atlético de Madrid volta a campo no domingo (12), às 11h15 (de Brasília), quando recebe o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol. O Mallorca recebe o Las Palmas, no próximo sábado, às 9 horas, também pelo Espanhol.