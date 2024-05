Max Verstappen supera Leclerc e conquista a pole position do GP de Miami

MAX ON POLE IN THE SUNSHINE STATE ?

Verstappen keeps up his outstanding pole record in 2024 to secure top spot for the #MiamiGP ?#F1 pic.twitter.com/p9vBRGqG0m

? Formula 1 (@F1) May 4, 2024

Na sequência, aparecem Pérez em quatro (1m27s.460), Norris em quinto (1m27s594), Piastri em sexto (1m27s.675) e Russell em sétimo (1m28s107).

O piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, largará na oitava posição após fazer 1m28s.107. Hulkenberg aparece em nono, com 1m28s146, e Tsunoda fecha o top 10, com 1m28s.192.

A corrida do GP de Miami, no Miami International Autodrome, está marcada para às 17 horas (de Brasília) deste domingo.