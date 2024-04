Escalação do São Paulo: Zubeldía opta por linha de 4 e Luciano como meio-campista

Com a volta da linha defensiva com quatro atletas, Luciano deverá atuar mais recuado, fazendo a ligação entre o meio-campo e o ataque. Ferreirinha, por sua vez, ganha uma oportunidade como titular ao lado de Calleri e André Silva no setor ofensivo.

Os desfalques do São Paulo para o duelo com o Barcelona-EQU são: Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e James Rodríguez (lesão na região posterior da coxa direita), além de Luiz Gustavo e Moreira, que aprimoram a forma física.

O São Paulo é o vice-líder do Grupo B da Libertadores, com três pontos, atrás somente do Talleres, com quatro tentos. Uma vitória sobre o Barcelona de Guayaquil nesta quinta-feira aproxima o time da classificação para as oitavas de final do torneio e o permite a voltar o foco para a briga pela liderança da chave.