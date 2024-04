Cuiabano é apresentado e elogia torcida do Botafogo: "Sensação é inexplicável"

Cuiabano falou sobre o sonho de atuar na Europa, mas reforçou seu compromisso com o Glorioso.

"Meu foco agora é no Botafogo. Então eu tenho que pensar aqui primeiro. Fazer uma grande temporada. Os torcedores podem contar ao máximo comigo. Estou feliz aqui e vou jogar pelo Botafogo o ano todo. O sonho existe para todos os atletas, todos pensam em jogar em alto nível fora do Brasil. Meu primeiro foca é aqui no Botafogo", disse.

Por fim, o lateral ainda comentou sobre o próximo compromisso do Botafogo no clássico contra o Flamengo, às 11 horas (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

"Vai ser um jogo disputado, contra a grande equipe do Flamengo. O Botafogo também é uma grande equipe, então estou aqui para agregar e para vencermos juntos. Clássico é clássico. A gente sempre vai jogar para vencer e ser feliz. Se Deus quiser, que possamos sair com a vitória domingo", analisou.