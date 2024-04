Courtois se recupera e pode reforçar Real Madrid na reta final de temporada

Antes da temporada começar, o goleiro belga teve um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e voltou aos treinos somente em março. Porém, em seu retorno aos treinamentos, o atleta sofreu uma ruptura do menisco interno do joelho direito e teve que desfalcar o Real Madrid por mais algumas semanas.

Classificação e jogos La Liga

De acordo com Ancelotti, a expectativa é que ele esteja apto para enfrentar o Cádiz, no dia 4 de maio, às 11h15 (de Brasília), pela liga nacional espanhola.