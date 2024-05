Palmeiras desembarca em Cuiabá e é recepcionado por torcedores

O Palmeiras já está na capital do Mato Grosso para a partida contra o Cuiabá, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação desembarcou na cidade no final da tarde deste sábado.

Na chegada ao hotel, diversos torcedores recepcionaram os atletas alviverdes. Alguns, inclusive, pararam para dar autógrafos e tirar fotos. O técnico Abel Ferreira também atendeu aos fãs.