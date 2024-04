Com dois de Foden, City goleia Brighton e fica a um ponto do líder Arsenal no Inglês

Nesta quinta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City visitou o Brighton no Falmer Stadium e goleou por 4 a 0. Os gols foram anotados por Kevin De Bruyne, Phil Foden (2) e Julián Álvarez.

Assim, com o resultado positivo, a equipe comandada por Guardiola ultrapassou o Liverpool, que perdeu na rodada, e chegou na segunda colocação, com 76 pontos. Apesar de ser o vice-líder com dois pontos atrás do Arsenal, o time ainda tem uma partida a menos. Deste modo, depende apenas de si para assumir a ponta. Já o Brighton ficou estacionado em 11º, com os mesmos 44 pontos.

Por fim, o City retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Nottingham Forest, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no City Ground. Pelo lado do Brighton, o time também volta a jogar no domingo. No entanto, diante do Bournemouth, às 10 horas, no Vitality Stadium.