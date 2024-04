Bia Haddad ganha da italiana Sara Errari na estreia e avança no WTA 1000 de Madri

Nesta quinta-feira, a tenista Bia Haddad derrotou a italiana Sara Errari, antiga top-5 do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2 em 1h16 de partida, em sua estreia no WTA 1000 de Madri. Por ser a cabeça de chave número 11 da competição, a brasileira entrou direto na 2ª rodada do torneio.

Essa foi a primeira vitória de Bia na chave principal de Madri em quatro participações e o segundo triunfo diante da italiana em cinco confrontos.