Atlético-MG inicia venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil

A diretoria do Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira o início da venda de ingressos para o jogo com o Sport, pela Copa do Brasil. O duelo de ida da terceira fase do torneio será realizado na próxima terça-feira, às 21h30, na Arena MRV.

O torcedor poderá garantir a entrada através do site ingressos.galonaveia.com.br. Inicialmente, os sócios-torcedores terão prioridade. A venda para o público geral será liberada apenas às 22h desta quinta-feira. Outras informações estarão no site oficial do clube mineiro.