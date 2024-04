Artilheiro do Palmeiras, Flaco López chega a 14 participações em gols na temporada

Na noite da última quarta-feira, o Palmeiras venceu o Independiente del Valle-EQU de virada, por 3 a 2, em confronto válido pela Libertadores. Um dos destaques da equipe no Equador foi Flaco López.

O argentino tem sido peça fundamental para o esquema de Abel neste temporada. Contratado em 2022, ele é artilheiro e o líder participações em gols do Verdão em 2024.

De acordo com dados do Sofascore, Flaco balançou as redes 11 vezes e distribuiu 3 assistências em 22 partidas neste ano. Com isso, ele soma 14 contribuições em gols, uma média de participação de 0,63 por jogo.