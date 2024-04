Goiás x São Paulo: confira informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro sub-20

O São Paulo volta a campo pela quarta rodada do Brasileirão sub-20 nesta quarta-feira. O rival da vez será o Goiás, às 15h30 (de Brasília), no Olímpico (GO).

O Tricolor quer se recuperar do início abaixo no torneio, com apenas um ponto conquistado em três confrontos. Em seu último compromisso, a equipe perdeu do Botafogo por 3 a 1 e caiu para 19ª e penúltima colocação.

Comandado por Menta, o São Paulo deve ir a campo da seguinte forma: Felipe Preis; Igor, Lucas Loss, Osorio e Miranda; Cauã Lucca, Ferreira e Hugo; Ganael, Ryan Francisco e Caio