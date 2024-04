Rival do Flamengo, Bolívar aposta em estilo ofensivo, mas deixa espaços na defesa

O Flamengo volta a campo na Libertadores da América para enfrentar o Bolívar, líder do grupo E com 100% de aproveitamento. Além de ter que encarar a altitude de La Paz, o Mengão irá medir forças com um rival que prioriza a ofensividade, já que é a equipe que mais fez gols na competição sul-americana.

Até o momento, além das duas vitórias na Libertadores, o Bolívar lidera o grupo D do Campeonato Boliviano. Soma 16 pontos em oito jogos - com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É a melhor campanha do torneio ao lado do The Strongest.