Fluminense decide afastar John Kennedy, Alexsander e mais dois atletas por atos de indisciplina

Nesta terça-feira (23), através de suas redes sociais, o Fluminense anunciou o afastamento de John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur após atos de indisciplina destes jogadores na concentração para a partida contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, que terminou com vitória Tricolor por 2 a 1.

"Os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco, e não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo", diz a publicação oficial do Fluminense no X.