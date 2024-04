Botafogo x Universitario: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

Após duas derrotas nos dois primeiros jogos pelo Grupo D da Copa Libertadores, o Botafogo entra em campo pressionado para medir forças com o Universitario, do Peru. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada.

O jogo será transmitido pela ESPN e pelo STAR+. O Botafogo, que perdeu por 3 a 1 para o Junior e por 1 a 0 para a LDU, aparece na lanterna, ainda zerado. Já o Universitario soma quatro pontos.

Vencer é determinante para o Botafogo, que ganhou um gás importante ao vencer os dois últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, com direito a uma goleada por 5 a 1 sobre o Juventude.