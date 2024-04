Prêmio Laureus: Djokovic e Bonmatí conquistam troféus de atletas do ano

When two icons of the game meet ???#Laureus24 pic.twitter.com/HCllOn8Lsj

Bonmatí foi a primeira jogada de futebol a vencer o Prêmio Laureus. A espanhola foi campeã da Copa do Mundo feminina com a Espanha e levou os títulos da Liga F e da Liga dos Campeões pelo Barcelona, além dos prêmios individuais The Best FIFA e Bola de Ouro. A atleta, que recebeu o troféu de Usain Bolt, destacou a importância desta conquista.

"Desde Serena Williams a Simone Biles, passando por Lindsey Vonn, Naomi Osaka e a vencedora do ano passado, Shelly-Ann Fraser-Pryce, todas elas são atletas incríveis que não só se destacaram nos seus esportes, como também foram modelos incríveis para as gerações de mulheres jovens e mais velhas. Ser a primeira futebolista a ganhar este prêmio torna-o ainda mais especial e espero representar o meu esporte da mesma forma que essas grandes campeãs o representaram", comentou.