Sport vence Coritiba com gol de Gustavo Coutinho e vira líder provisória da Série B

Com gol de Gustavo Coutinho, no primeiro tempo, o Sport derrotou o Coritiba por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se manteve com 100% de aproveitamento, um dos principais candidatos ao título.

A vitória levou o Sport aos nove pontos, na liderança provisória da Série B. Santos, Chapecoense e Operário têm seis, mas ainda não entraram em campo pela terceira rodada. O Coritiba, por sua vez, conheceu a sua primeira derrota e ficou em sétimo, com quatro.

Guto Ferreira tentou surpreender o Sport colocando Morelli no time titular. No entanto, os jogadores bateram cabeça e pouco produziram no primeiro tempo. Com isso, a equipe pernambucana aproveitou a situação para fazer 1 a 0. Aos 20 minutos, Lucas Lima recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Gustavo Coutinho mandar para o fundo das redes.

O treinador time paranaense buscou uma reação imediata e colocou o meia Lucas Ronier na vaga do volante Bernardo. O Coritiba ficou mais ofensivo e chegou com perigo com o próprio camisa 98. Ele dominou no peito, após tentativa de Leandro Damião, e mandou perto do gol.

O Coritiba pressionou no final. Lucas Ranier teve mais uma tentativa, sem sucesso. Matheus Frizzo também tentou, mas esbarrou na forte marcação do Sport, que conseguiu levar a vantagem para o intervalo.

O segundo tempo foi mais devagar. O Sport foi criar a primeira oportunidade aos dez, quando Lucas Lima parou na defesa de Pedro Morisco. Aos 12, Natanael cruzou para Rodrigo Gelado. O atacante soltou o pé e jogou por cima do gol.

O jogo passou a ficar bem disputado, mas sem chances claras. No final, o Sport recuou, anulou os espaços do Coritiba e conquistou um grande resultado longe de seus domínios.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Avaí no sábado, dia 11, às 11h, na Ressacada, em Florianópolis (SC). No mesmo dia, às 17h, o Sport recebe o Brusque, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 SPORT

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson (Rodrigo Gelado); Bernardo (Lucas Ranier), Morell (Brandão), Sebastián Gómez (Geovane Meurer) e Matheus Frizzo; Leandro Damião e Figueiredo (Wesley Pomba). Técnico: Gustavo Ferreira.

SPORT - Caíque França; Pedro Lima (Rosales), Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima (Vinícius Faria); Chrystian Barletta (Chico), Gustavo Coutinho (Fábio Matheus) e Romarinho (Alan Ruiz). Técnico: Mariano Soso.

GOLS - Gustavo Coutinho, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Melo, Natanael e Wesley Pomba (Coritiba); Caíque França, Felipinho, Gustavo Coutinho, Luciano Castán e Pedro Lima (Sport)

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

RENDA - R$ 266.255,00

PÚBLICO - 17.974 torcedores

LOCAL - Couto Pereira, em Curitiba (PR).