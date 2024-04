Santos x Paysandu: informações e prováveis escalações do jogo da Série B do Brasileirão

Neste sábado, o Santos estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio do clube será contra o Paysandu. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16h30 (de Brasília).

O Peixe não poderá contar com o apoio de seu torcedor no embate, já que está punido pelo STJD devido às confusões que marcaram a derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, pela última rodada da Série A de 2023. São três partidas com os portões fechados e mais três com público parcial.

Dentro de campo, o Alvinegro Praiano está animado após a boa campanha no Campeonato Paulista. O time do técnico Fábio Carille ficou com o vice após perder para o Palmeiras na grande final.