São Paulo sai atrás, mas reservas mostram força para virar sobre o Águia

O gol do Águia saiu em um chute bonito de fora da área após corte parcial da defesa, mas o Tricolor empatou no lance seguinte com Juan de cabeça após triangulação de Galoppo e Erick.

No segundo gol, uma jogada carimbada pelas pernas canhotas. Patryck e Nestor fizeram jogada pela esquerda, mas o cruzamento rasteiro passou por Juan. Erick recolheu do outro lado, voltou o lance para Luiz Gustavo, que deixou para Michel Araujo, que rodou o campo e acionou novamente Erick. O atacante cruzou pelo alto e Juan ganhou mais uma de cabeça para virar.

Na segunda etapa, finalmente um pé esquerdo encontrou o caminho do gol. Foi com Luiz Gustavo, na entrada da área, após cruzamento de Moreira, que foi lançado em profundidade pela perna esquerda de Nestor.

Lances importantes

Quase! O Águia saiu jogando errado, Erick ficou com a bola e acionou Galoppo. O argentino aplicou uma meia-lua no marcador invadindo a área, chegou perto da linha de fundo e bateu cruzado. A bola desviou na marcação e subiu, mas Juan não alcançou e ela passou por toda a extensão do gol.

Inacreditável! Em cobrança de escanteio, a bola sobrou na entrada da área e Luiz Gustavo chutou em direção ao gol carimbando a trave. No rebote, ela se ofereceu para Juan, que, sem goleiro, acertou a outra trave. O lance foi anulado por impedimento, mas a posição era duvidosa.