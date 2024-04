Red Bull Bragantino x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pelo Brasileiro

Para o duelo, o Corinthians não terá o volante Maycon, que rompeu o ligamento do joelho direito e só deve retornar aos gramados ano que vem. Além dele, o time não contará com Gustavo Henrique, diagnosticado com dengue, Diego Palacios, em reta final de recuperação de artroscopia no joelho, e Matheus Araújo, que adquiriu trauma na mão direita e fraturou o osso metacarpo.

Por outro lado, o técnico António Oliveira voltará à beira do campo, já que cumpriu suspensão diante do Juventude, em Caxias do Sul (RS).

O Red Bull Bragantino, por sua vez, venceu o Vasco por 2 a 1 na última rodada, também em Bragança Paulista. O time ainda não perdeu nesse Brasileiro, já que na estreia empatou em 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã. Os comandados de Pedro Caixinha se encontram na 5ª colocação, com quatro pontos.

Para o duelo, o Braga tem o goleiro Cleiton (contusão na região lombar da coluna) e o lateral direito Nathan Mendes (sintomas de virose) como dúvidas. Os prováveis desfalques são Helinho (contusão no pé esquerdo), Matheus Fernandes (dores musculares), Lucas Evangelista (em transição), Lincoln (em transição) e Nathan Camargo (em transição).

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS