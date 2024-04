Médicos do Grêmio anunciam gravidade de lesão em Pavón

Novidade do Grêmio para a temporada, Pavón passará um tempo afastados do campos. Nesta sexta-feira, o time gaúcho confirmou que o atleta sofreu uma lesão muscular e já não estará em campo no jogo do dia seguinte contra o Cuiabá, pelo Brasileirão 2024.

Pavón se machucou na vitória sobre o Athletico-PR, em duelo disputado em Porto Alegre. Na etapa complementar, o argentino avançou em velocidade e chutou ao gol adversário. Na sequência da jogada, levou a mão à parte posterior da coxa. Ele até tentou seguir em campo, porém não suportou as dores.