Róger Guedes leva leão para brincar com filho, mas nega compra de animal

O atacante Róger Guedes agitou as redes sociais nesta quinta-feira. O jogador, que atualmente defende o Al-Rayyan, do Catar, publicou no Instagram momentos ao lado do filho Ryan e de um animal de estimação, que era nada menos que um filhote de leão.

Nas imagens, Róger Guedes e Ryan aparecem brincando com o animal, e há até um vídeo em que a dupla dá mamadeira ao felino. "Novo mascote", escreveu o atleta na legenda da postagem.

As fotos viralizaram na web, e muitos chegaram a afirmar que o jogador teria comprado o filhote. O atleta, então, explicou a situação e disse que o animal estava apenas de passagem. "Para os chatos, o leão não é meu. Não comprei e nem vou comprar, ok? Foi só uma visita para meu filho ver e conhecer", disse Róger Guedes.

Róger Guedes tem 27 anos e se transferiu do Corinthians para o Al-Rayyan em agosto do ano passado, em uma negociação de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual). O atacante soma 19 gols em 23 jogos pelo clube catari.