Atlético-MG continua preparação para o jogo contra o Fluminense pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, em seu CT, o Atlético-MG finalizou mais um dia de preparação para o duelo contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro. Após ser poupado contra o Sport, último compromisso do Galo, em que venceu por 2 a 0, Jemerson participou normalmente das atividades.

Entretanto, o departamento médico seguiu com os atletas Rubens e Paulo Vitor. O lateral sofreu entorse no joelho esquerdo, e continua fazendo um tratamento conservador até que seja submetido a novos exames. O volante, por outro lado, passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no mês de março e segue na recuperação.