Sub-18 do Palmeiras dá volta olímpica no Allianz após título no futsal contra o Corinthians

A equipe sub-18 do Palmeiras deu a volta olímpica no Allianz Parque com a taça do Campeonato Metropolitano da modalidade conquistado no último domingo. A equipe desfilou com a taça no intervalo do jogo da equipe profissional de futebol contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil.

O duelo no futsal ficou marcado pela confusão envolvendo torcedores, que invadiram a quadra e protagonizaram uma pancadaria. O Verdão venceu o jogo por 5 a 2 para ficar com o título.

A partida em questão aconteceu no Ginásio Presidente Ciro II, em São Paulo (SP). A confusão começou já na reta final do jogo. Dois jogadores se desentenderam dentro da quadra e a confusão se estendeu. Torcedores que estavam localizados na parte destinada ao Corinthians invadiram o palco do duelo e partiram para cima dos atletas.