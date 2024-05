Luiz Gustavo celebra volta com gol no São Paulo após grave lesão: 'Gratidão por poder ajudar'

Luiz Gustavo chegou ao São Paulo para ser um líder do meio-campo. Mas uma grave lesão no tendão de Aquiles da perna direita atrapalhou seu início de caminhada no clube. O volante de 36 anos retornou ao time titular nesta quinta-feira para realizar somente sua sétima apresentação e foi importante no triunfo por 3 a 1 diante do Águia de Marabá, na estreia do atual campeão na Copa do Brasil, em Belém. Além de ir bem na marcação, fechou o placar em bomba de esquerda e comemorou poder ajudar.

"Estou em uma fase da minha carreira que todo dia eu vivo como se fosse realmente o último. Não sei o dia de amanhã, mas tento aproveitar todos os dias o clube, os treinos, os jogos, e uma lesão nos causa um pouco de dúvida se vamos voltar no melhor nível", ressaltou após a partida. "Sempre me cobrei, trabalhei muito e estou procurando ajudar o São Paulo da melhor maneira possível", disse.

Aos 36 anos, o jogador tenta ganhar a vaga de Pablo Maia no meio - passou por cirurgia e só deve voltar em 2025. Briga com Rodrigo Nestor e Bobadilla. Mas, mostra humildade e se coloca à disposição de Luis Zubeldía seja para jogar poucos minutos, entrar no decorrer das partidas ou ser titular como nesta quinta.

"Estamos aqui para ajudar o time, que é o principal", enfatizou. "Sem dúvida, fiquei um período fora com uma lesão, hoje foi um jogo, momento de gratidão, poder voltar depois de uma lesão um pouco complicada. Só agradecer ao São Paulo, ao pessoal da fisioterapia, doutores, fisioterapeutas, pelo trabalho muito bem feito para eu poder continuar jogando", seguiu. "Sou muito grato a Deus por tudo. O gol é consequência, para ajudar o time. Agora é continuar me preparando para os próximos desafios."

O retrospecto de Luiz Gustavo no time deixa o são-paulino empolgado. Foi seu terceiro gol em apenas sete aparições, quase uma bola na rede a cada dois jogos. Ele espera mais, seja em escalação alternativa ou na principal, que visita o Vitória, no domingo, pelo Brasileirão.

"Representando o São Paulo, tem de se acostumar a ganhar. Independentemente de onde é, com quem é, era uma oportunidade para todos, muitos vinham de longo período sem jogar, outros voltando de lesão e tentamos aproveitar da melhor forma. É continuar dando opções ao treinador."

Apoio do grupo o volante tem. Afastado por problemas musculares, o atacante e ídolo são-paulino Lucas Moura fez questão de postar o gol do volante, que fechou a vitória por 3 a 1 no Mangueirão e até brincou. Ao comentar a finalização, disse: Fuzilou." Depois, ironizou o companheiro com um boa, Seu Madruga", em alusão ao personagem cômico de Chaves.