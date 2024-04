Ex-Corinthians, volante Gabriel é emprestado pelo Internacional ao Athletico-PR; veja detalhes

Com poucas horas para o fim da janela de transferências, diversos clubes seguem se movimentando no mercado da bola. Nesta sexta-feira, o Athletico-PR anunciou a contratação do volante Gabriel Girotto. O jogador de 31 anos, que pertence ao Internacional, assinou por empréstimo com o Furacão até o fim da atual temporada.

"Bem-vindo, Gabriel! Volante, que estava no Internacional, chega para reforçar o nosso Furacão na sequência da temporada", escreveu o clube paranaense nas redes sociais.

Gabriel foi revelado nas categorias de base do Paulínia FC, equipe de São Paulo. No entanto, foi somente após rumar ao Botafogo, em 2012, que começou a ganhar destaque no cenário brasileiro. Após três anos no Glorioso, se transferiu para o Palmeiras, time no qual permaneceu por duas temporadas.