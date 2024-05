Fluminense venceu apenas 1 dos últimos 12 duelos contra o Atlético-MG

O que o torcedor tricolor pode se apegar é que a única vitória do Fluminense nesta sequência foi inesquecível. O time das Laranjeiras aplicou 5 a 3 no Atlético-MG no dia 8 de junho de 2022, no Maracanã, no encontro em que o artilheiro Cano brilhou marcando duas vezes.

Na última partida entre as equipes, em 28 de outubro do ano passado, o Atlético-MG venceu por 2 a 0 em Belo Horizonte, com dois gols de Paulinho.

Veja o resultados dos últimos 12 confrontos entre Fluminense x Atlético-MG:

28/10/23 Atlético-MG 2 x 0 Fluminense