Contra o Corinthians, Vojvoda completa três anos de Fortaleza

Internacionalmente, foi com o treinador que o clube também garantiu a disputa da primeira Libertadores de sua história, em 2022, quando entrou diretamente na fase de grupos e chegou até as oitavas de final. No ano seguinte, a equipe disputou a Libertadores pela segunda temporada consecutiva, ainda que nas fases prévias, e posteriormente chegou à inédita final da Copa Sul-Americana, quando perdeu para a LDU nos pênaltis.

No momento, Vojvoda detém o segundo trabalho mais longevo da Série A, atrás apenas do português Abel Ferreira, no Palmeiras desde 2020. O argentino também está próximo de outro recorde pelo Tricolor: faltam apenas mais três jogos para igualar Moésio Gomes como o técnico que mais vezes comandou o Leão do Pici. CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz celebra o tempo de trabalho de Vojvoda dentro do clube:

"É um marco muito significativo esses três anos de Vojvoda. Sabemos da importância de um trabalho de médio a longo prazo e ficamos muito felizes em contar com o treinador, que sempre acreditou no projeto e vem desenvolvendo um trabalho de excelência no Fortaleza, além de ser um ótimo ser humano. Celebramos os resultados já alcançados e vamos em busca de novas conquistas".