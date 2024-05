Filhos querem levar restos mortais de Maradona para memorial da família

Os filhos de Diego Armando Maradona solicitaram autorização para transferir o corpo do ídolo argentino do cemitério particular Jardín de Bella Vista para o memorial em homenagem a ele, localizado em Puerto Madero, Buenos Aires.

O que aconteceu

A transferência do corpo foi solicitada por Dalma, Gianinna e Verónica Ojeda, em representação do filho de 11 anos, Dieguito. O memorial em homenagem a Maradona está sendo construído a poucos metros da Casa Rosada, sede do governo argentino.

"Realizadas as investigações sobre os restos mortais de Diego Maradona, todos os herdeiros solicitam de comum acordo que a transferência seja autorizada", diz o texto assinado pelas filhas do ex-jogador.