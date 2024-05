Ancelotti confirma retorno de Courtois ao gol do Real Madrid após nove meses

Caso o Real Madrid vença o Bayern e se classifique para a final, Ancelotti revelou que ainda não tem certeza sobre quem será o titular na decisão.

"Não pensamos nisso. Temos uma final que é na quarta-feira. Não pensamos no que pode acontecer daqui a um mês. Veremos. Espero que possamos pensar nisso, porque isso significará que realmente chegamos na final em Londres", falou.

A última aparição de Courtois com a camisa do Real Madrid foi no dia 2 de agosto de 2023, em um amistoso contra a Juventus, na pré-temporada. Ele sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e, quando já estava prestes a voltar, teve uma ruptura no menisco interno do joelho direito.