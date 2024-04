Edenilson e Rafael Cabral estão em Porto Alegre para assinar com o Grêmio

? Fabíola Thiele ?? (@fathiele) April 19, 2024

Os dois chegaram na capital gaúcha no mesmo avião, já que ambos estavam jogando em Belo Horizonte. Edenílson estava no Atlético-MG e Rafael estava no Cruzeiro. Após a meia-noite, os atletas desembarcaram no aeroporto Salgado Filho e foram recebidos por funcionários do Grêmio.

Edenílson estava no Galo e vinha brigando por espaço na equipe de Gabriel Milito quando chegou a proposta do clube gaúcho. Atuando em apenas um jogo com o técnico argentino, o volante optou sair.

No caso de Rafael Cabral, o goleiro era muito criticado pela torcida da Raposa por más atuações recentes. A gota d'água foi uma falha no confronto contra o Alianza-COL pela Sul-Americana. Rafael chega por empréstimo de um ano ao Grêmio, que cedeu Gabriel Grando ao Cruzeiro em troca.

Ambos devem ser anunciados pelo Grêmio nas próximas horas. Esta sexta-feira (19) é o último dia da janela de transferências para jogadores que atuaram nos Estaduais.