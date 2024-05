Breno Bidon celebra 1º gol e ganha espaço no Corinthians; jogo com Fortaleza muda para 21h

Breno Bidon sempre foi tratado como futura joia do Corinthians nas categorias de base. Mesmo assim, o volante acabou vendo Vanderlei Luxemburgo optar por promover Gabriel Moscardo ao time profissional em 2023 - já está negociado com o Paris Saint-Germain. Não desanimou, seguiu mostrando bom trabalho, ganhou a Copinha de Juniores e agora vem "pedindo passagem" com António Oliveira.

Meio-campista versátil, que é forte na marcação, mas também chega no ataque com facilidade, além de gostar de falar bastante com o time para organizá-lo em campo, o ex-capitão da equipe da base ganhou nova chance entre os 11 titulares desde a partida com o Fluminense, no domingo, e celebrou seu primeiro gol no profissional nesta quarta-feira, em visita ao América, em Natal.

"Estou muito feliz em fazer o meu primeiro gol como profissional. A gente batalha a vida inteira para estar aqui", comemora Bidon, que empatou o jogo na Arena das Dunas. O zagueiro Cacá definiu a vitória por 2 a 1, de cabeça. "Graças a Deus, pude sair de titular e ter a felicidade de marcar. A equipe me acolheu bastante, então o mérito não é só meu", continua o jovem, mostrando humildade.

Com a lesão grave de Maicon e com Fausto Vera não conseguindo se firmar, além de Paulinho lutar contra o físico, Bidon vem se tornando o parceiro ideal de Raniele no meio. Os corintianos estão eufóricos com o jovem e querem que ele siga sendo escalado, o que dá sustentação para António Oliveira preterir os mais experientes.

Bidon participou das duas vitórias seguidas da equipe e tem tudo para ser mantido diante do Fortaleza, pelo Brasileirão, neste sábado. Antes agendado para 16 horas, o compromisso teve mudança de horário pela CBF, atendendo um pedido da TV. Por causa do adiamento do jogo entre Cruzeiro x Internacional, o Corinthians agora fará o jogo noturno do dia.

Pela estatuto do torcedor, as mudanças deveriam respeitar um intervalo de 72 horas. Mas os clubes já foram notificados da mudança e o Corinthians promete ressarcir os torcedores que adquiriram ingressos antecipadamente e não vão poder acompanhar o embate à noite.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que a pedido da CBF, o horário do jogo contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, pela 5ª rodada do Brasileirão 2024, foi alterado. O jogo permanecerá no sábado (04), mas passou das 16h para às 21h. Os ingressos que já foram emitidos, tanto físicos, quanto e-tickets gerados, não precisam ser emitidos novamente", informou o clube.

O Corinthians garante que a troca não haverá impacto no momento do acesso ao estádio. "Aqueles que já compraram ingresso e não vão conseguir comparecer devido à alteração de horário podem entrar em contato com o canal de atendimento do Fiel Torcedor: 11-3152-4000 e no e-mail: reembolso@fieltorcedor.com.br."