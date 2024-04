Criciúma anuncia chegada dos meio-campistas Ronald e Newton para disputa do Brasileirão; veja detalhes

O último dia da janela de transferências do futebol brasileiro segue agitado. Nesta sexta-feira, o Criciúma anunciou a chegada de dois reforços para o meio-campo: Ronald, do Fortaleza, e Newton, do Botafogo. Os dois foram contratados por empréstimo até o fim desta temporada.

De acordo com nota oficial do Tigre, os dois jogadores já estiveram no CT Antenor Angeloni e fizeram parte da preparação desta sexta-feira para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil.

Ronald é meio-campista de origem e iniciou a carreira nas categorias de base do Flamengo e do Nova Iguaçu, ambos do Rio de Janeiro. O atleta de 26 anos também acumula passagens por Ponte Preta e atuou pelo Cuiabá na última temporada.