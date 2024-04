Corinthians analisa condições para renovar com João Pedro Tchoca; entenda cenário

O contrato de João com o Corinthians é válido até março de 2025. A partir de setembro, o jogador poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube.

O beque fez sua estreia na equipe profissional no empate em 0 a 0 com o Água Santa, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O jovem, porém, está no radar do time de cima desde a temporada passada.

O técnico António Oliveira gosta do futebol de Tchoca e conta com o atleta, apesar das poucas oportunidades. Nesse momento, o treinador tem priorizado jogadores mais experientes, muito pela fase oscilante da equipe.

O defensor chegou ao Corinthians em 2019, vindo do Desportivo Brasil, de São Paulo. Tchoca teve uma lesão no joelho assim que chegou e fez sua estreia no sub-20 em 2021.

Na última Copinha, João Pedro participou de oito jogos (todos como titular), com um gol marcado. No começo do ano passado, o zagueiro foi chamado pelo técnico Ramon Menezes para compor a Seleção Brasileira sub-20.