Após polêmica entre Gundogan e Araújo, Sergi Roberto garante que elenco do Barcelona está unido

O lateral-direito Sergi Roberto garantiu nesta sexta-feira que não há nenhum tipo de problema no vestiário do Barcelona. O espanhol se refere às críticas feitas por ?lkay Gundogan sobre a expulsão de Ronald Araújo na eliminação do clube catalão na Liga dos Campeões para o PSG.

"As declarações têm sido mais um barulho externo, do que um problema dentro do vestiário. Estamos muito unidos. O que Gundogan fez foi explicar o que aconteceu na partida, mas sem qualquer intenção de culpar ninguém. Todos querem ganhar e, desde que o Gundogan chegou, o que ele tem feito no vestiário é ajudar a equipe a ser melhor. Que não se procure problemas onde não há, a equipe está muito unida", disse em entrevista à Movistar.