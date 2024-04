Palmeiras inicia preparação para duelo contra o Flamengo; Zé Rafael é ausência

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, um dia após a derrota para o Internacional, por 1 a 0, na Arena Barueri. A equipe já deu início ao seu próximo compromisso na temporada, diante do Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira ainda conta com uma ausência.

Tratando de uma lombalgia, o volante Zé Rafael não treinou com a equipe na Academia de Futebol e é dúvida para a partida. Ele já desfalcou o time nos últimos três jogos.

Os titulares no revés para o Colorado ficaram na parte interna do CT e realizaram um regenerativo. A outra parte do grupo foi ao gramado e fez um trabalho técnico.