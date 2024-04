Hayner projeta estreia do Santos pela Série B contra o Paysandu: "Importante demais começar bem"

Bom dia, nação santista! ????

O atleta santista esteve na última partida disputada entre as duas equipes, válida pela Copa do Brasil, em 2017. Na ocasião, o Santos venceu pelo placar de 3 a 1, no Mangueirão, e Hayner vestia a camisa do Paysandu. O lateral direito aproveitou para relembrar sua passagem pelo clube do Pará e projetou o duelo deste sábado.

"Lembro, pô. Foi pela Copa do Brasil. Tivemos o primeiro jogo aqui na Vila e a volta foi lá no Mangueirão. Tenho boas recordações do Paysandu, o Papão da Curuzu, mas agora estou do outro lado, vestindo a camisa gigante do Santos FC. E é importante demais começar bem na Série B, pois é uma competição muito disputada e difícil de ser jogada", concluiu.