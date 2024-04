Aleksandar Petrovic retorna ao comando da Seleção Brasileira de basquete

?O Brasil joga o Pré-Olímpico na Letônia entre os dias 2 a 7 de julho. Na primeira fase,... pic.twitter.com/OmQIpV5lUc

Além da volta de Petrovic, Tiago Splitter ex-jogador da NBA, assume como auxiliar técnico ao lado de Helinho Garcia, Bruno Savignani e Demétrius Ferracciú.

Petrovic já treinou o Seleção Brasileira de basquete entre 2017 e 2021, onde classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 2019 na China e chegou com a Seleção na final do Pré-Olímpico de Split, vencido pela Alemanha. Na primeira passagem, o técnico croata de 65 anos disputou 33 partidas, vencendo 26 delas, tendo um aproveitamento de 78%.

Agora, o principal objetivo de Petrovic e da CBB é o Pré-Olímpico da Riga, que será disputado na Letônia entre 2 e 7 de julho. O campeão do torneio se classifica para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.