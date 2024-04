Gundogan faz crítica a Araújo pela expulsão contra o PSG e analisa postura do Barça após eliminação

O Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões após uma dura derrota para o PSG dentro de casa. O confronto desta terça-feira ficou marcado pelo cartão vermelho ao zagueiro Ronald Araújo, que deixou a equipe espanhola com um atleta a menos em relação aos franceses. O meio-campista ?lkay Gundogan criticou a tomada de decisão do defensor uruguaio e falou sobre o impacto da expulsão no restante da partida.

"Esta é a Liga dos Campeões. Não importa o adversário, é impossível recuperar se um dos seus jogadores for expulso. É difícil dizer, mas nestes momentos tão importantes você precisa estar seguro se vai disputar a bola. Não sei se ele toca na bola ou não... Eu prefiro conceder um gol ou permitir uma situação de um contra um. Não sei se ele chegaria à bola ou não, mas dê ao goleiro a oportunidade de defender, ou então dê o gol. Ficar com um jogador a menos tão cedo mata a partida", analisou Gundogan.

FRANCK FIFE / AFP