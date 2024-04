Autor de gol, Rodrygo avalia classificação contra o City na Champions: "Mostramos o que é o Real Madrid"

Nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, o Real Madrid eliminou o Manchester City, nos pênaltis, e avançou à semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Em entrevista pós jogo à TNT Sports, Rodrygo, atacante do time espanhol e autor de dois gols nestas quartas de final, avaliou sua performance e mostrou-se contente com o momento da equipe, mais uma vez classificada.

"É um adversário que me sinto bem jogando, as coisas tem dado certo, já é a segunda vez que faço gol neles e a gente pode elimina-los. Então, estou muito feliz, muito feliz com o trabalho da minha equipe, a gente mostrou nossa força, a gente soube sofrer em muitos momentos do jogo, então estou muito feliz", comentou o camisa 11.