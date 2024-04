São Paulo leva gol no fim e perde do Cruzeiro na ida da semifinal da Copa do Brasil sub-17

O São Paulo perdeu para o Cruzeiro nesta terça-feira, por 1 a 0, no Canindé, e saiu em desvantagem no duelo válido pelas semifinais da Copa do Brasil sub-17.

O Tricolor levou o gol já no fim da partida. O jogo de ida caminhava para um empate sem gols, até que Pablo marcou o gol da Raposa, aos 44 minutos do segundo tempo, e garantiu a vitória do time mineiro.

Com o resultado, os garotos de Cotia agora precisam vencer o segundo encontro por dois gols de diferença para irem à final do torneio de base. Caso a equipe leve a melhor por apenas um gol de diferença, o duelo será definido através dos pênaltis. Qualquer outro placar elimina o São Paulo.