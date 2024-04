Corinthians encerra preparação para jogo contra Juventude; veja provável escalação

O Corinthians encerrou, na manhã deste terça-feira, a preparação para o jogo contra o Juventude, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores realizaram os últimos ajustes visando o duelo de Caxias do Sul.

Para o compromisso contra o Juventude, o Corinthians ainda não vai contar com o lateral esquerdo Diego Palacios, em fase final de recuperação de artroscopia no joelho. O meia Matheus Araújo, que adquiriu trauma na mão direita e fraturou o osso metacarpo, também será ausência.

A tendência é que o volante Maycon volte ao time titular, já que se recuperou de lesão na coxa e ganhou minutos no empate contra o Atlético-MG, na primeira rodada do Brasileiro.