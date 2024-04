Com treino tático e de bola parada, Santos intensifica preparação para Série B

O Santos intensificou a sua preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o elenco fez uma atividade de mais de duas horas no gramado do CT Rei Pelé.

Na maior parte, o técnico Fábio Carille fez um treino tático e começou a esboçar a escalação titular. Por fim, o grupo também aprimorou a bola parada.

O atacante Alfredo Morelos segue treinando normalmente. A diretoria, junto com a comissão técnica, estuda o futuro do atacante, que ainda não deslanchou no Peixe.