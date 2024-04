Ex-Palmeiras, Artur tem bom começo com a camisa do Zenit, da Rússia

Artur foi vendido pelo Palmeiras ao Zenit em janeiro deste ano. O atacante estreou pelo novo time apenas em março, e desde então tem acumulado bons jogos em terras europeias. Por lá, se juntou com nomes conhecidos do futebol brasileiro como Claudinho, Pedro e Wendel.

São cinco jogos e dois gols marcados pelo jogador de 26 anos. Artur ainda não perdeu quando esteve em campo pelo Zenit. O atleta estreou oficialmente no dia 2 de março contra o Spartak Moscou, partida que terminou em 0 a 0.

O primeiro gol veio 28 dias depois, onde Artur foi o autor do gol do Zenit no empate por 1 a 1 contra o Krylya Sovetov pelo Campeonato Russo. Desde então vem ganhando espaço na equipe do técnico Sergey Semak. Veja alguns dados do jogador segundo o site especializado "Sofascore":