Danilo Barbosa lamenta falta de eficácia do Botafogo contra o Cruzeiro em estreia pelo Brasileirão

Danilo Barbosa quase foi o herói do Botafogo. Ele entrou no segundo tempo, após a expulsão de Alexander Barboza, e fez o gol de empate. Contudo, aos 45 minutos, o Fogão levou um gol e perdeu para o Cruzeiro por 3 a 2, neste domingo, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube carioca começou bem o jogo e abriu o placar com Tiquinho Soares. Contudo, já com o placar empatado, desperdiçou chances de gol. A Raposa, então, deu o bote e virou. A situação do Botafogo ficou pior. Alexander Barboza, que havia acabado de entrar no lugar de Bastos, fez falta dura em Matheus Pereira. Depois de recomendação do VAR, ele foi expulso. Danilo Barbosa, então, saiu do banco.