Iga Swiatek vira jogo contra Bia Haddad e vai às semifinais em Madri

(Reuters) - A tenista número um do mundo, Iga Swiatek, recuperou-se da derrota no primeiro set para vencer a brasileira Beatriz Haddad Maia, 11ª cabeça de chave, por 4-6, 6-0 e 6-2, e passou para as semifinais do torneio de Madri nesta terça-feira.

Swiatek, que busca seu terceiro título este ano, quebrou saque da brasileira para liderar por 3-1 no primeiro set, mas Bia Haddad se recuperou e quebrou duas vezes, salvando três break points no meio para empatar em 4-4 e depois vencer o primeiro set.

Esse foi o primeiro set que a polonesa perdeu no torneio, mas ela teve uma resposta enfática no segundo set, no qual a brasileira não conseguiu forçar um único break point.