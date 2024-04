Botafogo sofre gol no fim e perde para o Cruzeiro em estreia pelo Campeonato Brasileiro

O Botafogo levou um duro golpe na estreia no Campeonato Brasileiro. Com um jogador a menos, após buscar o empate, o clube carioca levou gol aos 45 minutos do segundo tempo e viu o Cruzeiro vencer por 3 a 2, neste domingo, no Mineirão.

O jogo foi uma 'gangorra' de emoções para o Botafogo. O Fogão abriu o placar logo no começo do jogo. Depois, já com a partida empatada, teve chances para marcar, mas desperdiçou. Para piorar, depois de levar a virada, ficou com um jogador a menos, uma vez que Alexander Barboza foi expulso.

Contudo, o Fogão mostrou poder de reação e buscou o empate com Danilo Barbosa, que havia acabado de entrar. Porém, aos 45 minutos do segundo tempo, Rafael Elias surgiu para dar a vitória para o Cruzeiro.