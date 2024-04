Santos quer esgotar possibilidades por nova Vila Belmiro, mas não descarta arena em outro local

O Santos ainda discute detalhes com a WTorre pela construção da tão sonhada nova Vila Belmiro. O clube prioriza o que já foi firmado no Memorando de Entendimento (MOU) entre as partes e quer esgotar as possibilidades, mas não descarta que uma nova arena seja erguida em outro local.

Na última segunda-feira, o presidente do time, Marcelo Teixeira, compareceu à premiação do Campeonato Paulista e atualizou a situação do projeto. Ele afirmou que o Peixe, em paralelo, analisa outras situações caso a nova Vila não vá adiante.

"Nós estamos avançando bastante nas tratativas, e esse avanço ainda requer algum cuidado. Não estamos apenas em um único projeto, esse projeto está sendo esgotado na Vila Belmiro, que é a nossa preferência, nossa prioridade, mas estamos avaliando outras situações, porque o Santos precisa de um estádio, o Santos tem a necessidade de erguer um estádio para dar melhor conforto, mais segurança", disse o dirigente durante o evento.