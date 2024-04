Carille e Teixeira questionam uso do VAR em derrota do Santos, mas Claus ganha elogios

"O trio de arbitragem foi muito bem, conduziu bem. O detalhe é a decisão do VAR. É estranho, pois quando o VAR chama, o próprio Claus dá sinal de seguir o jogo. O João Paulo quase bateu o tiro de meta. Aí o VAR chama de novo. Mas não vamos detalhar algum possível erro", contou.

"Não vi erro do Claus. Ele conduziu bem o jogo. São talvez detalhes que possam ocorrer, como a bola rolando. O VAR poderia ter revisto a questão da bola rolando. Eu fui ao vestiário deles e os comprometei", completou.

Com a derrota, o Santos ficou com o vice-campeonato do Paulistão.

O Peixe volta as suas atenções agora para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time estreia no torneio no final de semana dos dias 20 e 21, contra o Paysandu, na Vila Belmiro. A CBF ainda não detalhou a rodada.