Presidente do Atlético de Madrid comenta permanência de João Félix no Barcelonas

O cenário que envolve o atacante João Félix promete ser um dos principais tópicos da próxima janela de transferências da Europa. Um regresso ao Atlético de Madrid é cada vez mais improvável de acontecer e a continuidade no Barcelona está longe de ser confirmada. Nesta sexta-feira, Enrique Cerezo, presidente do Atlético, falou a respeito da situação do português, emprestado ao Barcelona até o final deste temporada, e revelou que é normal ele querer ficar na Catalunha.

"Ele está jogando no Barcelona e é normal que queira ficar lá. O Barcelona também quer que ele fique, por isso, estamos todos muito contentes. Além disso, ele vai ter sorte porque o Barcelona está a manter um grande e magnífico jogador", afirmou o presidente.