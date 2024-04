Tem conversa? Alexandre Pato explica recado dado ao presidente do Inter

O atacante Alexandre Pato marcou presença no evento de lançamento do Roland Garros Junior Series, que aconteceu ontem no Parque Ibirapuera. Sem clube desde que deixou o São Paulo no fim do ano passado, muito especulou-se sobre um possível retorno ao Internacional, clube que o revelou.

Tais rumores ganharam força quando o centroavante respondeu uma publicação sobre o atual presidente do Colorado, Alessandro Barcellos, em março deste ano.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Barcellos é visto recebendo torcedores até que um deles pergunta se o Inter tentaria contratar o atacante, livre no mercado. O dirigente, porém, despistou e disse que, apesar de ser um "baita jogador", Pato não estava mais jogando.